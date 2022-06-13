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  • Мостовой: «Абаскаля назначили в «Спартак» либо по дружбе, либо по агентским связям»

Мостовой: «Абаскаля назначили в «Спартак» либо по дружбе, либо по агентским связям»

13 июня 2022, 01:55
6

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.

— Новому тренеру «Спартака» Абаскалю 33 года. В команде есть 30-летний Промес, 31-летний Мозес, присоединился 32-летний Рыбус. Могут ли у Абаскаля в связи с этим возникнуть проблемы с авторитетом в раздевалке?

— Конечно, это возможно. В принципе, всегда так и бывает, когда кто-то в юном возрасте начинает, а 33 года — юный возраст для тренера. Я и на своем пути встречал подобное. Даже те люди, которые играли, заканчивали в молодом возрасте и начинали тренировать — и то у них возникали сложности.

Вчера ты с ними сидел за одним столом, друг на друга кричали, а теперь нужно по имени отчеству называть? Таких случаев множество было, а здесь вообще человек из ниоткуда. Для «Спартака» — просто бред.

— То есть перспектив у Абаскаля нет?

— В том-то и дело, что как раз в таких случаях бывает, что выстреливает. Я за свою карьеру видел: у человека ничего-ничего, а потом подфартило, вылезли и стали героями. Только это геройство — на год-два, а потом снова пропадают.

Я бы еще понял, если бы человек себя где-то проявил, а тут либо по дружбе, либо по связям агентским. Как это еще понять?

Он же испанец? А я его даже не знаю. Я всю жизнь играл в Испании, назови любую фамилию — закрытыми глазами скажу, кто это. А тут приводят в «Спартак»!

Ну давайте в «Барселону» или «Реал» приведем какого-нибудь 32-летнего тренера из Венгрии или Польши. Они скажут: «Вы что, с ума сошли? У нас такая бедная страна на своих?» — сказал Мостовой.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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alefreddy
1655105844
Верните Эмери и все будет хорошо
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Ziklop
1655119655
Зареме он понравился! главный критерий при назначении тренера в Спартак!
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