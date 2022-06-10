Новый тренер «Спартака» Абаскаль еще не прилетел в Россию

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что новый главный тренер клуба Гильермо Абаскаль еще не прилетел в Россию.
«Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону.
На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», – сказал Каттани.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: сайт «Спартака»