Новый тренер «Спартака» Абаскаль еще не прилетел в Россию

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что новый главный тренер клуба Гильермо Абаскаль еще не прилетел в Россию.

«Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону.

На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», – сказал Каттани.