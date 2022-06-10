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Новый тренер «Спартака» Абаскаль еще не прилетел в Россию

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что новый главный тренер клуба Гильермо Абаскаль еще не прилетел в Россию.

«Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону.

На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», – сказал Каттани.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +292

    Shamil79 45 минут назад

    надо спешить представиться Зареме!!!!!!!!!!!!!!

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