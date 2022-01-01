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«Лучший вратарь России»: Юран считает, что Лантратов сильнее Сафонова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высоко оценил вратаря своей команды Илью Лантратова.

– Лантратов остается? Его чуть ли не каждый день отправляют в «Зенит», а потом появляются опровержения.

– Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. Да, потеря такого классного голкипера меня бы огорчила и могла создать проблемы. Но футболисты должны идти вперед.

С чисто спортивной точки зрения он заслужил такое предложение. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России.

– Вы его ставите выше Матвея Сафонова?

– Выше.

– Так Лантратов остается?

– Непонятная ситуация. Сейчас он в «Химках», у него контракт. А что будет завтра? Не знаю.

Илья – вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:11
Комментарии2
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    Рейтинг: +7409

    mihail200606 25 минут назад

    Мотя такие бабочки пускает иногда...не очень стабилен пока..как бы и не остался переоцененным...

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    Рейтинг: +16844

    Garrincha58 51 минуту назад

    да он опытней но кто сильней??? да какая разница оба классные вратари, а вот в Зените нет таких и для меня загадка в клубе-чемпионе нет приличного вратаря

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