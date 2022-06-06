«Лучший вратарь России»: Юран считает, что Лантратов сильнее Сафонова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высоко оценил вратаря своей команды Илью Лантратова.

– Лантратов остается? Его чуть ли не каждый день отправляют в «Зенит», а потом появляются опровержения.

– Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. Да, потеря такого классного голкипера меня бы огорчила и могла создать проблемы. Но футболисты должны идти вперед.

С чисто спортивной точки зрения он заслужил такое предложение. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России.

– Вы его ставите выше Матвея Сафонова?

– Выше.

– Так Лантратов остается?

– Непонятная ситуация. Сейчас он в «Химках», у него контракт. А что будет завтра? Не знаю.

Илья – вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас.