«Лучший вратарь России»: Юран считает, что Лантратов сильнее Сафонова

Мотя такие бабочки пускает иногда...не очень стабилен пока..как бы и не остался переоцененным...
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высоко оценил вратаря своей команды Илью Лантратова.
– Лантратов остается? Его чуть ли не каждый день отправляют в «Зенит», а потом появляются опровержения.
– Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. Да, потеря такого классного голкипера меня бы огорчила и могла создать проблемы. Но футболисты должны идти вперед.
С чисто спортивной точки зрения он заслужил такое предложение. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России.
– Вы его ставите выше Матвея Сафонова?
– Выше.
– Так Лантратов остается?
– Непонятная ситуация. Сейчас он в «Химках», у него контракт. А что будет завтра? Не знаю.
Илья – вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас.
- В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
- Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.