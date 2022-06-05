«Мы пытаемся просветить людей по всему миру». Саутгейт – о свисте венгров за преклонение колена

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свист болельщиков на стадионе в Венгрии во время преклонения колена английскими игроками перед матчем Лиги наций.

«Зачем мы преклоняем колено? Чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Не понимаю, почему этот жест освистывают. Это делала молодежь, которая не может знать, зачем она это делает. На нее влияют старшие.

Мы выступили командой. Все знают, во что мы верим и за что выступаем», – сказал Саутгейт.