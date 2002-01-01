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«Мы пытаемся просветить людей по всему миру». Саутгейт – о свисте венгров за преклонение колена

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свист болельщиков на стадионе в Венгрии во время преклонения колена английскими игроками перед матчем Лиги наций.

«Зачем мы преклоняем колено? Чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Не понимаю, почему этот жест освистывают. Это делала молодежь, которая не может знать, зачем она это делает. На нее влияют старшие.

Мы выступили командой. Все знают, во что мы верим и за что выступаем», – сказал Саутгейт.

  • У венгров победный матч забил Доминик Собослай.
  • Игра прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
  • На стадионе было 30+ тысяч несовершеннолетних.

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Источник: ВВС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +26735

    Боцман59rus 31 минуту назад

    _ у.е.б.о.к ущербный, с тремя классами образования, а все туда же лезет- жизни учить

    0
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    Рейтинг: +11522

    BRO_football 1 час назад

    О чём вы пытаетесь просветить людей по всему миру? В том, что вы придурки? Ну, это и так понятно.

    3
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    Рейтинг: +15108

    Barmaleushka 1 час назад

    За многие века вы уже "просветили" индейцев , африканцев , аборигенов Австралии , Н.Зеландии и Океании ...
    Можете теперь перед ними на коленях ползать , можете хоть на головах стоять . Другим только не указывайте что делать .

    2
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    Рейтинг: +5463

    Павелий 1 час назад

    Преклонение колена - это уже не просвещение, а обратный расизм.

    2
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    Рейтинг: +4260

    PAREVG. 2 часа назад

    Иди, целуй мартыхаев в зад.

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +233

    Феникс 28 > PAREVG. 1 час назад

    Венгры освистали ----расисты.PAREVG. ---РАСИСТ....Тут все ясно.

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    Рейтинг: +4260

    PAREVG. > Феникс 28 1 час назад

    Да, я расист, и горжусь тем, что Бог создал меня белым.

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    Рейтинг: +233

    Феникс 28 > PAREVG. 1 час назад

    Ну я тебя поздравляю.Ты белый...Что будешь с этим делать ? То что ты белый сделало тебя счастливее чем люди других цветов кожи ?

    1
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    Рейтинг: +4260

    PAREVG. > Феникс 28 1 час назад

    ДА

    1
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