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  • «Мы пытаемся просветить людей по всему миру». Саутгейт – о свисте венгров за преклонение колена

«Мы пытаемся просветить людей по всему миру». Саутгейт – о свисте венгров за преклонение колена

5 июня 2022, 00:44
15

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свист болельщиков на стадионе в Венгрии во время преклонения колена английскими игроками перед матчем Лиги наций.

«Зачем мы преклоняем колено? Чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Не понимаю, почему этот жест освистывают. Это делала молодежь, которая не может знать, зачем она это делает. На нее влияют старшие.

Мы выступили командой. Все знают, во что мы верим и за что выступаем», – сказал Саутгейт.

  • У венгров победный матч забил Доминик Собослай.
  • Игра прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
  • На стадионе было 30+ тысяч несовершеннолетних.

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Источник: ВВС
Лига наций Англия. Премьер-лига Венгрия Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (15)
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PAREVG.
1654379519
Иди, целуй мартыхаев в зад.
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Павелий
1654380634
Преклонение колена - это уже не просвещение, а обратный расизм.
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BRO_football
1654382369
О чём вы пытаетесь просветить людей по всему миру? В том, что вы придурки? Ну, это и так понятно.
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Боцман59rus
1654385518
_ у.е.б.о.к ущербный, с тремя классами образования, а все туда же лезет- жизни учить
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odessakmv
1654400372
в чем просветить??? в том что одни должны каятся перед другим за то что они не делали???? кстати, если бы предки "белых" не завозили бы "предков" черных, то их потомки бы не миллионы бы стригли на спорте, а до сих пор по пальмам лазили голыщом
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mihail200606
1654409669
Не пойму в чем просвещение.. вечно Европа думает,что она самая умная и надо кого то просвещать...
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Красногорск_Фан
1654409714
В 19 веке на африканцев представители империй ловили крокодилов. Видимо просвещали по бразильской системе. Идите в ж. С вашим просвещением. У вас премьер министр причесаться нормально не может. У нас этому в садике учат
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ilichkadr
1654415257
"Зачем мы преклоняем колено?" Чтобы подчеркнуть, что расизм был, есть и будет. В очередной раз напомнить, чтобы не забывали своё место на этом празднике жизни. Кесарю кесарево, а Божие Богу! У Главы МИД Великобритании Доминика Рааба есть своё мнение "«Я преклоняю колено перед двумя людьми: королевой и своей супругой, когда я просил ее руки».
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JTherry
1654417720
просветители х*евы: колонизировали полмира, а теперь правнуки бывших расистов на коленях грехи вымаливать пытаются... хорошо проучили вас не.г.ры в пиндостане...)
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serppion
1654433319
Сначала преклоняют колени. Потом перед матчем следовало бы завернуться в одеяла, зараженные оспой. Иначе нацики и расисты не отмоются.
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