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  • Венгры, включая детей, освистали сборную Англии за преклонение колена

Венгры, включая детей, освистали сборную Англии за преклонение колена

4 июня 2022, 21:57
11

Болельщики сборной Венгрии с неодобрением встретили преклонение колена игроками сборной Англии перед очным матчем Лиги наций (1:0). Гостевую команду освистывали и несовершеннолетние.

На игре присутствовало порядка 30 тысяч детей. Стадион частично дисквалифицирован из-за поведения венгерских фанатов на Евро-2020.

  • У венгров единственный матч забил Доминик Собослай.
  • Игра прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
  • В Англии критиковали Лигу наций. Например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Источник: Sky Sports
Лига наций Англия. Премьер-лига Венгрия Англия
Комментарии (11)
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Юрэс
1654370512
Я за ЕВРОПУ ЗНАЧИТ-------- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!
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Alex Y
1654372227
Венгры крутые))
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ilichkadr
1654372478
Оказывается и в Европе есть светлое пятно.
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111Hunter111
1654374731
Завтра Уэльс еще и до крови лизнет у страны 404.
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BRO_football
1654377966
Молодцы. Правильно сделали.
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PAREVG.
1654378473
Молодцы!!!!!!!!!!!!!! Правильно сделали, это ущемление прав белых!!!!!!!!!!!!!!!! И вообще, пусть сначала мартыхаи скажут спасибо, что их развили до уровня цивилизации, а то так бы и жили, до сих пор в каменном веке и ели друг друга...
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Nerlinger
1654408604
Тьфу. Развели гомоСятину
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Красногорск_Фан
1654409291
Почему на одно то. А перед индейцами не за что извиняться ? Гуроны, семинолы, могикане, ирокезы и прочие товарищи . к вам без уважения ! Давайте сразу на 2 колена.
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