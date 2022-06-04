Венгры, включая детей, освистали сборную Англии за преклонение колена

Болельщики сборной Венгрии с неодобрением встретили преклонение колена игроками сборной Англии перед очным матчем Лиги наций (1:0). Гостевую команду освистывали и несовершеннолетние.
На игре присутствовало порядка 30 тысяч детей. Стадион частично дисквалифицирован из-за поведения венгерских фанатов на Евро-2020.
- У венгров единственный матч забил Доминик Собослай.
- Игра прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
- В Англии критиковали Лигу наций. Например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Источник: Sky Sports