Венгры, включая детей, освистали сборную Англии за преклонение колена

Болельщики сборной Венгрии с неодобрением встретили преклонение колена игроками сборной Англии перед очным матчем Лиги наций (1:0). Гостевую команду освистывали и несовершеннолетние.

На игре присутствовало порядка 30 тысяч детей. Стадион частично дисквалифицирован из-за поведения венгерских фанатов на Евро-2020.