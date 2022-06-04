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Венгры, включая детей, освистали сборную Англии за преклонение колена

Болельщики сборной Венгрии с неодобрением встретили преклонение колена игроками сборной Англии перед очным матчем Лиги наций (1:0). Гостевую команду освистывали и несовершеннолетние венгры.

На игре присутствовало порядка 30 тысяч детей. Стадион частично дисквалифицирован из-за поведения венгерских фанатов на Евро-2020.

  • У венгров единственный матч забил Доминик Собослай.
  • Игра прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
  • В Англии критиковали Лигу наций. Например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Источник: Sky Sports

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04.06.2022 21:57
Комментарии10
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    Рейтинг: +635

    111Hunter111 37 минут назад

    Завтра Уэльс еще и до крови лизнет у страны 404.

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    Рейтинг: +231

    Феникс 28 > 111Hunter111 7 минут назад

    Ставь на страну 404....Там верняк.Продавай квартиру, машину.Все ставь.Жена есть ? Если есть, и её на кон ставь. Заодно и посмотрим во сколько ты её оцениваешь.....Да ты не жмись хунтер, верняк же...Я тебе советую , и тёщу на кон поставь...Ежели проиграешь, её не жаль.)))Хотя теща с тобой останется. Тут же ставка на матч-верняк.

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    Рейтинг: +15667

    ilichkadr 1 час назад

    Оказывается и в Европе есть светлое пятно.

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    Рейтинг: +231

    Феникс 28 > ilichkadr 1 час назад

    За чо освистывали ? Зачем на колено встали ? Узнаешь --доложи мне по команде..Выполнять.

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    Рейтинг: +15106

    Barmaleushka > Феникс 28 57 минут назад

    ..здуй в Венгрию и спроси за что .

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    Рейтинг: +231

    Феникс 28 > Barmaleushka 49 минут назад

    Тебе была команда ---мусорные баки чистить...Бегом выполнять.

    0
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    Рейтинг: +3233

    lordmrv > Феникс 28 39 минут назад

    перебрал что ли Петух 28?

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    Рейтинг: +231

    Феникс 28 > lordmrv 21 минуту назад

    А тебе бы лучше помолчать...А то ведь все узнают как ты Рома, умыкнул чужого имущества на миллионы.Вот оно чо, lordmrv , вот оно чо....Все знают.

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    Рейтинг: +1427

    Alex Y 1 час назад

    Венгры крутые))

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    Рейтинг: +894

    Юрэс 1 час назад

    Я за ЕВРОПУ
    ЗНАЧИТ-------- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!

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