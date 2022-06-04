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Глава селекции ЦСКА и братья Березуцкие могут уйти в «Маккаби» из Тель-Авива

«Маккаби» (Тель-Авив) заинтересован в услугах главы селекционной службы ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

Израильский клуб хочет пригласить его на пост спортивного директора.

Не исключено, что вслед за Мовсесьяном из ЦСКА в «Маккаби» могут уйти братья Березуцкие – главный тренер Алексей и его помощник Василий.

Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен от комментариев отказался.

«Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа», – сказал Ронен.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 13:13
Комментарии8
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    Рейтинг: +11510

    Вомбат 1 час назад

    По заголовку можно подумать, что сейчас они в Тель-Авиве, а уходят в Маккаби.

    0
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    Рейтинг: +19577

    Аvenger 2 часа назад

    Иванов и Рабинович, или «Ай гоу ту Хайфа!»

    1
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    Рейтинг: +1784

    моэм 2 часа назад

    Получается если Мовсесьян решит отправится к чёрту на кулички , то Березуцкие тут же пойдут за ним паровозиком ... хорошо хоть Гинера не прицепил к составу ... в этой "мудрости" автора какая то логика есть .... а я почему то подумал что автор просто дебил .

    1
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    Рейтинг: +634

    111Hunter111 2 часа назад

    Обрезание и в путь.

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    Ответить
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    Рейтинг: +2970

    Беспонтий 2 часа назад

    подвижки из казани

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    Ответить
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    Рейтинг: +245

    saf05 3 часа назад

    Будет очень хорошо

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +24780

    vladimir-7 > saf05 3 часа назад

    Кому и почему?

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    Рейтинг: +4149

    Snek > vladimir-7 23 минуты назад

    Будет хорошо ЦСКА, потому что главный тренер у нас не тренер сейчас.

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