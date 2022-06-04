Глава селекции ЦСКА и братья Березуцкие могут уйти в «Маккаби» из Тель-Авива

«Маккаби» (Тель-Авив) заинтересован в услугах главы селекционной службы ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

Израильский клуб хочет пригласить его на пост спортивного директора.

Не исключено, что вслед за Мовсесьяном из ЦСКА в «Маккаби» могут уйти братья Березуцкие – главный тренер Алексей и его помощник Василий.

Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен от комментариев отказался.

«Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа», – сказал Ронен.

Бесплатная ставка 2000 рублей