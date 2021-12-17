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Лига наций. Франция уступила дома Дании. Нидерланды разгромили Бельгию, Австрия Рангника – Хорватию

Франция в первом туре Лиге наций проиграла дома Дании. Дубль оформил форвард гостей Андреас Корнелиус.

В другой встрече Нидерланды разгромили бронзовых призеров последнего чемпионата мира Бельгию.

Финалист ЧМ-2018 Хорватия крупно уступила дома Австрии Ральфа Рангника.

Лига наций. Группа А4. 1-й тур

Бельгия – Нидерланды – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бергвейн, 40; 0:2 – Депай, 51; 0:3 – Дюмфрис, 62; 0:4 – Депай, 66; 1:4 – Батшуайи, 90+3.

Лига наций. Группа А1. 1-й тур

Хорватия – Австрия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 41; 0:2 – Грегорич, 54; 0:3 – Забитцер, 57.

Франция – Дания – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 51; 1:1 – Корнелиус, 68; 1:2 – Корнелиус, 89.

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Источник: Бомбардир.ру

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03.06.2022 23:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +11841

    DeStar 1 час назад

    все удивили , прямо махом
    особенно бельгийцы с их 4:1
    да и французы тоже. но игра была как и предполагалось - дания в обороне и фиг пройдет
    Хотя стоит отметить игру франции- не знают что делать с мячом, ну у тебя столько нападающих - простреливайте, навешивайте( все же бензема да гризман могут наверху) - нет надо среди 6 защитников соперников мяч в стенку и пас разыграть
    без мбаппе во втором тайме было посвежее, бенз забил классный гол но имел возможность еще для 1-2 взятия, и больше никто ничего не сделал
    а второй гол дании вообще жесть, как так упустили))

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