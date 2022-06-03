Лига наций. Франция уступила дома Дании. Нидерланды разгромили Бельгию, Австрия Рангника – Хорватию

Франция в первом туре Лиге наций проиграла дома Дании. Дубль оформил форвард гостей Андреас Корнелиус.

В другой встрече Нидерланды разгромили бронзовых призеров последнего чемпионата мира Бельгию.

Финалист ЧМ-2018 Хорватия крупно уступила дома Австрии Ральфа Рангника.

Лига наций. Группа А4. 1-й тур

Бельгия – Нидерланды – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бергвейн, 40; 0:2 – Депай, 51; 0:3 – Дюмфрис, 62; 0:4 – Депай, 66; 1:4 – Батшуайи, 90+3.

Лига наций. Группа А1. 1-й тур

Хорватия – Австрия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 41; 0:2 – Грегорич, 54; 0:3 – Забитцер, 57.

Франция – Дания – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 51; 1:1 – Корнелиус, 68; 1:2 – Корнелиус, 89.

Календарь Лиги наций

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