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  • Лига наций. Франция уступила дома Дании. Нидерланды разгромили Бельгию, Австрия Рангника – Хорватию

Лига наций. Франция уступила дома Дании. Нидерланды разгромили Бельгию, Австрия Рангника – Хорватию

3 июня 2022, 23:41
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Франция в первом туре Лиге наций проиграла дома Дании. Дубль оформил форвард гостей Андреас Корнелиус.

В другой встрече Нидерланды разгромили бронзовых призеров последнего чемпионата мира Бельгию.

Финалист ЧМ-2018 Хорватия крупно уступила дома Австрии Ральфа Рангника.

Лига наций. Группа А4. 1-й тур

Бельгия – Нидерланды – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бергвейн, 40; 0:2 – Депай, 51; 0:3 – Дюмфрис, 62; 0:4 – Депай, 66; 1:4 – Батшуайи, 90+3.

Лига наций. Группа А1. 1-й тур

Хорватия – Австрия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 41; 0:2 – Грегорич, 54; 0:3 – Забитцер, 57.

Франция – Дания – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 51; 1:1 – Корнелиус, 68; 1:2 – Корнелиус, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Бельгия Нидерланды Франция Дания Хорватия Австрия Рангник Ральф
Комментарии (1)
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DeStar
1654292264
все удивили , прямо махом особенно бельгийцы с их 4:1 да и французы тоже. но игра была как и предполагалось - дания в обороне и фиг пройдет Хотя стоит отметить игру франции- не знают что делать с мячом, ну у тебя столько нападающих - простреливайте, навешивайте( все же бензема да гризман могут наверху) - нет надо среди 6 защитников соперников мяч в стенку и пас разыграть без мбаппе во втором тайме было посвежее, бенз забил классный гол но имел возможность еще для 1-2 взятия, и больше никто ничего не сделал а второй гол дании вообще жесть, как так упустили))
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