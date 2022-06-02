«Ахмат» выкупил Тодоровича. Сообщалось, что босниец покинет клуб

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что игрок заключил полноценный контракт с грозненским клубом.

Месяц назад сообщалось, что 25-летний босниец уйдет из команды по окончании срока аренды.

«Так и есть, только что контракт на два года подписали. Были предложения из Германии, от венского «Рапида», большой интерес из Греции – от ПАОКа и АЕКа.

Решили остаться в «Ахмате», Дарко знает команду, тренеров и хочет дальше играть в Грозном», – подтвердил агент.

По данным «РБ Спорт», «Ахмат» выкупил Тодоровича у «Зальцбурга» менее чем за 500 тысяч евро.

В составе команды из Грозного он провел 18 матчей без голевых действий.

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