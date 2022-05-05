Агент Тодоровича: «Дарко уйдет из «Ахмата». Уже звонили из двух российских клубов»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, заявил, что боснийский футболист покидает клуб из Грозного.

— Вчера мы с партнером решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остается всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остается.

Причин тренер не называл. Мы знаем, что последние несколько матчей Дарко играл не очень хорошо, хотя до этого выходил на поле весь сезон. Но ничего, едем дальше. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича.

— Какие варианты есть в России?

— Пока не могу говорить детали. Скажу лишь, что звонили из двух российских клубов. Думаю, до 5-10 июня у Дарко будет новая команда.

Тодорович провел 16 матчей за «Ахмат» в этом сезоне.

Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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