Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

Агент Тодоровича: «Дарко уйдет из «Ахмата». Уже звонили из двух российских клубов»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, заявил, что боснийский футболист покидает клуб из Грозного.

— Вчера мы с партнером решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остается всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остается.

Причин тренер не называл. Мы знаем, что последние несколько матчей Дарко играл не очень хорошо, хотя до этого выходил на поле весь сезон. Но ничего, едем дальше. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича.

— Какие варианты есть в России?

— Пока не могу говорить детали. Скажу лишь, что звонили из двух российских клубов. Думаю, до 5-10 июня у Дарко будет новая команда.

  • Тодорович провел 16 матчей за «Ахмат» в этом сезоне.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Тодорович потерял около 30% зарплаты в «Ахмате» 2
Защитник «Ахмата» Тодорович: «РПЛ очень хороша, в ней фантастические условия» 2
«Ахмат» арендовал у «Зальцбурга» защитника сборной Боснии Тодоровича 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11