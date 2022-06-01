Отбор ЧМ-2022. Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков

Украина в Глазго обыграла Шотландию в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 – 3:1.

Голы в составе победителей забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. У хозяев единственный забитый мяч на счету Каллума МакГрегора.

Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом. Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. 1/2 финала

Шотландия – Украина – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 33; 0:2 – Яремчук, 49; 1:2 – МакГрегор, 79; 1:3 – Довбик, 90+5.

Календарь отбора ЧМ-2022

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