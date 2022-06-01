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  • Тимбер – о переходе в «МЮ»: «Аякс» тоже большой клуб, мы играем в ЛЧ»

Тимбер – о переходе в «МЮ»: «Аякс» тоже большой клуб, мы играем в ЛЧ»

1 июня 2022, 17:19
1

Защитник «Аякса» Хуррьен Тимбер высказался об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Можно перейти в большой клуб. Но если ты не будешь играть там, то лучше остаться в «Аяксе».

«Аякс» тоже большой клуб. Мы играем в Лиге чемпионов, а мои партнеры – лучшие футболисты Нидерландов», – сказал Тимбер.

  • В прошедшем сезоне Тимбер провел 43 матча за «Аякс», забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость голландца – 30 миллионов евро.

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Источник: Manchester Evening News
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Аякс Манчестер Юнайтед Тимбер Хуррьен
Комментарии (1)
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Oldtrafford83
1654095638
Дурень, давай не выё.. в ЛЧ менее 10 матчей на высоком уровне, а в АПЛ все 38 высший уровень мастерства.
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