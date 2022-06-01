Тимбер – о переходе в «МЮ»: «Аякс» тоже большой клуб, мы играем в ЛЧ»

Защитник «Аякса» Хуррьен Тимбер высказался об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Можно перейти в большой клуб. Но если ты не будешь играть там, то лучше остаться в «Аяксе».
«Аякс» тоже большой клуб. Мы играем в Лиге чемпионов, а мои партнеры – лучшие футболисты Нидерландов», – сказал Тимбер.
- В прошедшем сезоне Тимбер провел 43 матча за «Аякс», забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость голландца – 30 миллионов евро.
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Источник: Manchester Evening News