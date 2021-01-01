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«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Аякса» Тимбера

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Аяксом» по поводу перехода центрального защитника Хуррьена Тимбера.

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет, чтобы 20-летний футболист вслед за ним перебрался на «Олд Траффорд».

Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

  • В прошедшем сезоне Тимбер провел 43 матча за «Аякс», забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость голландца – 30 миллионов евро.

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Источник: The Guardian

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