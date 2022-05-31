Фернандес – лучший игрок ЦСКА в мае

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая.

Первое место в голосовании занял правый защитник Марио Фернандес, приостановивший карьеру по окончании сезона.

В уходящем месяце натурализованный бразилец забил один гол и сделал один ассист в трех матчах.

Кандидатуру Фернандеса поддержали 39 процентов респондентов.

В топ-3 также вошли вратарь Игорь Акинфеев (34%) и нападающий Чидера Эджуке (27%).

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