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Кепку, в которой Соболев праздновал победу в Кубке России, отдали в музей «Спартака»

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как его кепка оказалась в клубном музее.

  • В финале Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Нападающий Александр Соболев в этом матче забил гол и отдал ассист.
  • По окончании встречи форвард праздновал выигранный турнир в кепке.

«Кепка моя – и она не первый раз приносит удачу – Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне ее, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», – сообщил Трахтенберг.

Фото: сайт «Спартака»

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +858

    inzek 1 час назад

    блин, какие тут все токсичные! что плохого? Ротенберг и Соболь не чужие люди для Спартака. Почему бы не отдать вещь в музей? лично я не вижу ничего плохого!

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    Рейтинг: +990

    ZAITZEFF2011 1 час назад

    ещё трусы с носками забыл отдать. Пусть приходят в музей и нюхают.

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    Рейтинг: +1935

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Что за бред.. какой то дельфинчик вышел в кепке и сразу в музей.. Да и вообще кепка ассоциируется с Яшином...

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    Рейтинг: +858

    inzek > LOKOfanatik19 1 час назад

    у меня один клуб РПЛ с бомжами ассоциируется, а они себя львами записали. не все в этой жизни так, как тебе говорят)

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    Рейтинг: +2854

    Беспонтий 2 часа назад

    и непьеменненько гаустучек в горошек

    туда туда батенька
    в музейчик

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