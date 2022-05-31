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  • Кепку, в которой Соболев праздновал победу в Кубке России, отдали в музей «Спартака»

Кепку, в которой Соболев праздновал победу в Кубке России, отдали в музей «Спартака»

31 мая 2022, 16:24
8

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как его кепка оказалась в клубном музее.

  • В финале Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Нападающий Александр Соболев в этом матче забил гол и отдал ассист.
  • По окончании встречи форвард праздновал выигранный турнир в кепке.

«Кепка моя – и она не первый раз приносит удачу – Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне ее, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», – сообщил Трахтенберг.

Фото: сайт «Спартака»

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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Беспонтий
1654004961
и непьеменненько гаустучек в горошек туда туда батенька в музейчик
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LOKOfanatik19
1654006234
Что за бред.. какой то дельфинчик вышел в кепке и сразу в музей.. Да и вообще кепка ассоциируется с Яшином...
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ZAITZEFF2011
1654009229
ещё трусы с носками забыл отдать. Пусть приходят в музей и нюхают.
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inzek
1654009471
блин, какие тут все токсичные! что плохого? Ротенберг и Соболь не чужие люди для Спартака. Почему бы не отдать вещь в музей? лично я не вижу ничего плохого!
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SLADE2019
1654157501
Что то в моем родном Спартаке совсем все с ума посходили. Кепку в музей, которая помогла несчастный Кубок России выиграть. Падаем.
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