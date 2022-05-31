Кепку, в которой Соболев праздновал победу в Кубке России, отдали в музей «Спартака»

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как его кепка оказалась в клубном музее.

В финале Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.

Нападающий Александр Соболев в этом матче забил гол и отдал ассист.

По окончании встречи форвард праздновал выигранный турнир в кепке.

«Кепка моя – и она не первый раз приносит удачу – Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне ее, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел», – сообщил Трахтенберг.

Фото: сайт «Спартака»

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