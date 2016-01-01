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Зеленов: «Тема отставки Ваноли на встрече тренера с Федуном не поднималась»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл подробности сегодняшней встречи владельца клуба Леонида Федуна с главным тренером Паоло Ваноли.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок.

Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», – сообщил Зеленов.

  • Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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