Зеленов: «Тема отставки Ваноли на встрече тренера с Федуном не поднималась»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл подробности сегодняшней встречи владельца клуба Леонида Федуна с главным тренером Паоло Ваноли.
«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок.
Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», – сообщил Зеленов.
- Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
- Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
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Источник: «Чемпионат»