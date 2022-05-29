Клопп – о Куртуа: «Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи был признан вратарь мадридской команды Тибо Куртуа.

«Они забили, а мы нет. Все просто.

Если вратарь стал лучшим игроком матча, то это означает, что у команды что-то не так. У нас было три явных голевых момента, в которых Куртуа сделал невероятные сейвы.

«Ливерпуль» сделал много хорошего на поле, но этого оказалось недостаточно», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» превзошел «Реал» 23:3 по ударам.

Мадридцы забили благодаря голу Винисиуса. Это единственный удар в створ у «Реала».

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