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Клопп – о Куртуа: «Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи был признан вратарь мадридской команды Тибо Куртуа.

«Они забили, а мы нет. Все просто.

Если вратарь стал лучшим игроком матча, то это означает, что у команды что-то не так. У нас было три явных голевых момента, в которых Куртуа сделал невероятные сейвы.

«Ливерпуль» сделал много хорошего на поле, но этого оказалось недостаточно», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» превзошел «Реал» 23:3 по ударам.
  • Мадридцы забили благодаря голу Винисиуса. Это единственный удар в створ у «Реала».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Сегодня, 15:13
Комментарии9
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    Рейтинг: +580

    nelez 10 минут назад

    А незасчтитанном голе ничего не хочеш сказать? Мяч от ноги ливерпульца отскочил Бензема , о каком оффсайде может идти речь?

    0
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    Рейтинг: +11484

    BRO_football 11 минут назад

    С самим финалом что-то не так. Самый скучный финал за всю историю. Зато какой ажиотаж нагнали, какую интригу создали! А на деле - как будто ФНЛ посмотрел.

    0
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    Рейтинг: +3349

    aaaaahhhh 23 минуты назад

    Когда не можешь победить , то обязательно надо как то обидеть победителя, ну ни как нельзя просто по мужски проиграть... Это тебе клоп кара -за язык твой поганый.

    0
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    Рейтинг: +3689

    ААМ 56 минут назад

    Матч так себе. Стыдно за ЛЧ.

    0
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    Рейтинг: +1017

    mama1991 1 час назад

    смирись

    0
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    Рейтинг: +1895

    Олег1204 1 час назад

    Этому не бритому клоуну все никак не имется.

    1
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    Рейтинг: +26722

    Боцман59rus 1 час назад

    _ это удивительно, но у нас многие этого не понимают и кипятком писают от радости, когда в любимой команде, вратарь становится героем матча

    2
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    Рейтинг: +84

    NET VOINE 1 час назад

    Точно )))

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    Рейтинг: +1016

    САНЁК17 1 час назад

    А у тебя ешё хуже, лизун

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