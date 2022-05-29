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  • Клопп – о Куртуа: «Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то не так»

Клопп – о Куртуа: «Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то не так»

29 мая 2022, 15:13
12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи был признан вратарь мадридской команды Тибо Куртуа.

«Они забили, а мы нет. Все просто.

Если вратарь стал лучшим игроком матча, то это означает, что у команды что-то не так. У нас было три явных голевых момента, в которых Куртуа сделал невероятные сейвы.

«Ливерпуль» сделал много хорошего на поле, но этого оказалось недостаточно», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» превзошел «Реал» 23:3 по ударам.
  • Мадридцы забили благодаря голу Винисиуса. Это единственный удар в створ у «Реала».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Комментарии (12)
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САНЁК17
1653826644
А у тебя ешё хуже, лизун
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Боцман59rus
1653827310
_ это удивительно, но у нас многие этого не понимают и кипятком писают от радости, когда в любимой команде, вратарь становится героем матча
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Олег1204
1653827859
Этому не бритому клоуну все никак не имется.
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aaaaahhhh
1653830545
Когда не можешь победить , то обязательно надо как то обидеть победителя, ну ни как нельзя просто по мужски проиграть... Это тебе клоп кара -за язык твой поганый.
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BRO_football
1653831278
С самим финалом что-то не так. Самый скучный финал за всю историю. Зато какой ажиотаж нагнали, какую интригу создали! А на деле - как будто ФНЛ посмотрел.
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nelez
1653831305
А незасчтитанном голе ничего не хочеш сказать? Мяч от ноги ливерпульца отскочил Бензема , о каком оффсайде может идти речь?
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raritet
1653839554
Дайте медаль команде Клоппа. Его команда красиво атаковала. А Реалу второе место, он мало атаковал. Немцу не хватает культуры просто поздравить команду соперника с очередным трофеем. И весь миф о том, что у тренера Ливерпуля есть яйца , тут же испарился. Будь мужиком, признай поражение.
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Lilipyt
1653842566
То что в Ливере стоит дырка не способная отбивать мячи не их проблема
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Oldtrafford83
1653842685
КлОпец снова забыл принять лекарства))
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zagrizlik
1653849488
Ну всё расплакался.
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