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Анчелотти: «Куртуа выиграл для «Реала» финал против «Ливерпуля»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«Сейчас не думаю о тех трофеях, которые я завоевал до этого. Я просто очень счастлив за команду, фанатов. Я сказал Куртуа, что он выиграл финал для нас. Он заслужил этот трофей», – сказал Анчелотти.

  • Бельгиец сделал в парижском матче 9 сейвов. Его признали игроком встречи.
  • Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.
  • Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»

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