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Куртуа – лучший игрок финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Им стал вратарь испанцев Тибо Куртуа.

Бельгиец сделал девять сейвов.

  • «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз.
  • Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.
  • Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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Источник: УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64841

    portero 2 минуты назад

    А ведь был период, когда Дыркуа на него говорили...
    Ложка дорога к обеду, в решающих играх тащит....

    0
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    Рейтинг: +22819

    JTherry 43 минуты назад

    Тибо заслуженно признан лучшим игроком финала ЛЧ, такой игры вратаря давненько не видел в матчах такого уровня и накала... Салах проиграл все дуэли с Куртуа...)

    3
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    Рейтинг: +12589

    playsh > JTherry 31 минуту назад

    Однозначно,Тибо выиграл финал.С командой вместе.И всё же,фраза "вратарь - пол команды",это аксиома.

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