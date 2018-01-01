Куртуа – лучший игрок финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

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УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Им стал вратарь испанцев Тибо Куртуа.
Бельгиец сделал девять сейвов.
- «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз.
- Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.
- Бельгиец в «Реале» с 2018 года.
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