Куртуа – лучший игрок финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Им стал вратарь испанцев Тибо Куртуа.

Бельгиец сделал девять сейвов.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз.

Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.

Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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