Фанат напал на судью после матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо»

После матча десятого тура чемпионата Белоруссии между «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» (3:4) на поле выбежал болельщик. Он напал на арбитра Сергея Красникова.

«После фактического окончания матча на футбольное поле выбежал болельщик который направился к судейской бригаде. Толкнул несколько раз в грудную клетку главного арбитра, после чего его оттянул стюард. Далее уже на беговой дорожке он же еще раз направился к судейской бригаде и опять несколько раз ткнул рукой в плечо», – зафиксировано в протоколе матча.

Матч проходил в Жодино.

«Динамо» идет в таблице на 2-м месте.

Жодинцы занимают 12-ю строчку.

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