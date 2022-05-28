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Карпин – о финале Кубка России: «Глобально ни за кого не буду болеть»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о грядущем финале Кубка России.

– За кого будете болеть в финале Кубка?

– Глобально ни за кого, и в той, и другой команде есть игроки сборной России. Главное, чтобы обошлось без травм.

– А кто победит?

– Не знаю, я не прогнозист.

– Будете на матче?

– Нет. Я буду уже в отпуске. Поэтому посмотрю финал Кубка по телевизору и увижу то же самое, что на стадионе. Даже лучше.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.
  • Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +96339

    zigbert 15 минут назад

    Другого ответа от Карпина трудно ожидать.

    0
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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 3 часа назад

    "neim
    И те и другие сезон запороли. И даже победа в финале кубка лишь слегка подсластит горечь от унылости ситуации с обеими командами."

    однако цитата со множеством согласных

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