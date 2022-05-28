Карпин – о финале Кубка России: «Глобально ни за кого не буду болеть»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о грядущем финале Кубка России.

– За кого будете болеть в финале Кубка?

– Глобально ни за кого, и в той, и другой команде есть игроки сборной России. Главное, чтобы обошлось без травм.

– А кто победит?

– Не знаю, я не прогнозист.

– Будете на матче?

– Нет. Я буду уже в отпуске. Поэтому посмотрю финал Кубка по телевизору и увижу то же самое, что на стадионе. Даже лучше.

«Спартак» и «Динамо» разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.

Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

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