Карпин: «Шомуродов долго и терпеливо шел к европейскому трофею. Поздравляю, молодец!»

в финале он и вспотеть не успел...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова с победой в Лиге конференций.
«Поздравляю Эльдора с победой в Лиге конференций. Он долго и терпеливо шeл к европейскому трофею. Молодец!» – цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».
- Шомуродов до перехода в «Рому» играл за «Ростов».
- Он первый игрок из Узбекистана, выигравший еврокубок.
- Шомуродов – 2-й игрок, выступавший под руководством Карпина и взявший еврокубок. 1-м был Марко Асенсио.
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