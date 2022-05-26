Карпин: «Шомуродов долго и терпеливо шел к европейскому трофею. Поздравляю, молодец!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова с победой в Лиге конференций.

«Поздравляю Эльдора с победой в Лиге конференций. Он долго и терпеливо шeл к европейскому трофею. Молодец!» – цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Шомуродов до перехода в «Рому» играл за «Ростов».

Он первый игрок из Узбекистана, выигравший еврокубок.

Шомуродов – 2-й игрок, выступавший под руководством Карпина и взявший еврокубок. 1-м был Марко Асенсио.

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