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Карпин: «Шомуродов долго и терпеливо шел к европейскому трофею. Поздравляю, молодец!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова с победой в Лиге конференций.

«Поздравляю Эльдора с победой в Лиге конференций. Он долго и терпеливо шeл к европейскому трофею. Молодец!» – цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

  • Шомуродов до перехода в «Рому» играл за «Ростов».
  • Он первый игрок из Узбекистана, выигравший еврокубок.
  • Шомуродов – 2-й игрок, выступавший под руководством Карпина и взявший еврокубок. 1-м был Марко Асенсио.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64746

    portero 1 час назад

    в финале он и вспотеть не успел...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2728

    FRZZ 2 часа назад

    А называл его кривоногим...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13640

    Fusballer > FRZZ 1 час назад

    Помогло, однако!

    1
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