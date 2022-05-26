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  • Дембеле перейдет из «Барсы» в «ПСЖ». Он сообщил одноклубникам и тренерам об уходе (AS)

Дембеле перейдет из «Барсы» в «ПСЖ». Он сообщил одноклубникам и тренерам об уходе (AS)

26 мая 2022, 15:19
4

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».

По информации AS, француз отклонил предложение каталонского клуба о новом контракте. Он станет игроком «ПСЖ» с 1 июля.

Дом, в котором Дембеле жил в Барселоны, сдан в аренду.

  • Дембеле перейдет в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
  • Он лучший ассистент сезона Примеры с 13-ю голевыми передачами.
  • Дембеле выступал за «Барсу» с 2017 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Дембеле Усман
Комментарии (4)
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OBOLEV
1653572250
Париж с этого сезона вся Испания ненавидит. Хорошо улучшили свои имидж ;) Так держать
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zigbert
1653585858
Для него это будет новый вызов по примеру Неймара. А ведь Хави не хотел чтобы Дембеле покинул Барселону.
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nelez
1653588317
Хотя я фанат РЕАЛА , но поменять Барселону на ПСЖ то же самое спустится с благородного коня и сесть на осел. Барселона мировой бренд , а ПСЖ? Просто надутый денежный мешок не более. С трио Месси , Неймар , Мбаппе вылететь из кубков....этого никто не сможет , кроме ПСЖ.
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