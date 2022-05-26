Дембеле перейдет из «Барсы» в «ПСЖ». Он сообщил одноклубникам и тренерам об уходе (AS)

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».
По информации AS, француз отклонил предложение каталонского клуба о новом контракте. Он станет игроком «ПСЖ» с 1 июля.
Дом, в котором Дембеле жил в Барселоны, сдан в аренду.
- Дембеле перейдет в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
- Он лучший ассистент сезона Примеры с 13-ю голевыми передачами.
- Дембеле выступал за «Барсу» с 2017 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: AS