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Ваноли – о претензиях Заремы к судейству: «Понимаю, о чем она говорит, но мы должны быть выше этого»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своем отношении к критике Заремы Салиховой в адрес судейства в РПЛ.

«Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей. Не только в России, но и в Европе.

Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе.

Так что я понимаю, о чем говорит Зарема. Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. И мы должны быть выше этого.

Единственное, чего я не могу понять, это большое количество ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же, я говорю не только о России, но о Европе в целом: с VAR хватает сложностей», – сказал Ваноли.

  • Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • Команда финишировала на 10-м месте в РПЛ.
  • Ваноли тренирует москвичей с декабря.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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