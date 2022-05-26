Ваноли – о претензиях Заремы к судейству: «Понимаю, о чем она говорит, но мы должны быть выше этого»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своем отношении к критике Заремы Салиховой в адрес судейства в РПЛ.

«Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей. Не только в России, но и в Европе.

Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе.

Так что я понимаю, о чем говорит Зарема. Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. И мы должны быть выше этого.

Единственное, чего я не могу понять, это большое количество ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же, я говорю не только о России, но о Европе в целом: с VAR хватает сложностей», – сказал Ваноли.

Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Команда финишировала на 10-м месте в РПЛ.

Ваноли тренирует москвичей с декабря.

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