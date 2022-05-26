Ваноли – о критике: «Футболистам это не помогает. Хочется большего конструктива от СМИ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своем отношении к критике в адрес команды, а также оценил свои перспективы в клубе.

– Вы ощущаете давление и отсутствие терпения со стороны руководства «Спартака»?

– Нет, такого нет. Послушайте, я прекрасно понимаю этот путь и уверен в себе. Тем не менее порой с вашей стороны – со стороны журналистов – идет чрезмерная критика.

И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но порой хочется большего конструктива от СМИ.

– В «Спартаке» все может поменяться очень быстро. У вас есть ощущение, что вы здесь всерьез и надолго?

– Начиная новую работу, я живу не одним днем, а стараюсь выстроить долгосрочную перспективу. Разумеется, я не знаю, сколько проработаю в «Спартаке». Однако мне хочется оставить после себя что-то существенное.

Сейчас мы работаем над всеми компонентами игры. И задача состоит в том, чтобы в следующем сезоне команда была конкурентоспособной и могла приносить радость болельщикам.

Считаю, в этом сезоне игроки доказали, что у них есть потенциал. Это доказывает и результат в Лиге Европы, где они заняли первое место в сложной группе. Это доказывает и выход в финал Кубка, чего не было много лет. Да и последний матч с «Зенитом» – тоже.

Ваноли возглавил команду в декабре.

Контракт итальянца со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

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Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?