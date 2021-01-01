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Ваноли – о сезоне «Спартака»: «Не сказал бы, что его нужно выбросить на помойку»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги сезона для своей команды.

«Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня.

Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала Лиги Европы, чего не было очень давно. Сейчас команда вышла в финал Кубка, что тоже является неплохим достижением.

Так что не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку. С чем я согласен, это с тем, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать», – сказал Ваноли.

  • Контракт итальянца со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.
  • Москвичей отстранили от участия в еврокубках, из-за чего они не сыграли в ЛЕ с «Лейпцигом».
  • В финале Кубка России команда встретится с «Динамо» 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:18
Комментарии3
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    Рейтинг: +14097

    NewLife 11 минут назад

    Если для тебя неоднозначно, что десятое место это провал, ты не имеешь право работать в Спартаке. Вон из клуба !

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    Рейтинг: +15487

    ilichkadr 25 минут назад

    Сказать, что сезон нужно выбросить на помойку было бы гораздо честнее и по-мужски.
    Брякнуть, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать это удел убогих.

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    Рейтинг: +1310

    Узб@гоеный 36 минут назад

    Срамтак просто показал свой уровень во главе с физруком.

    0
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