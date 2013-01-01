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Дзюба – Оздоеву: «Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице»

Нападающий Артем Дзюба обратился к полузащитнику Магомеду Оздоеву, который ушел из «Зенита».

«Удачи тебе, мой друг. Ты боец по жизни. И я никогда не забуду, как ты повел за собой команду с «Краснодаром» дома. Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые передачи. Тот матч был твоим полностью.

Надеюсь, еще поиграем вместе. Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе.

«Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице», — написал Дзюба в социальных сетях.

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6796

    nik55 46 минут назад

    не игрок а коновал

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    Рейтинг: +603

    NeoNaTe 1 час назад

    мега связка с евро покинула зенит

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