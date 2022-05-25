Дзюба – Оздоеву: «Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице»

Нападающий Артем Дзюба обратился к полузащитнику Магомеду Оздоеву, который ушел из «Зенита».

«Удачи тебе, мой друг. Ты боец по жизни. И я никогда не забуду, как ты повел за собой команду с «Краснодаром» дома. Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые передачи. Тот матч был твоим полностью.

Надеюсь, еще поиграем вместе. Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе.

«Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице», — написал Дзюба в социальных сетях.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?