Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Карпин – о доминировании «Зенита»: «Нет ничего вечного»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

— Сколько «Зенит» будет доминировать в России? Вечно?

— Не знаю. Ничего вечного в этом мире нет.

— Пять лет?

— Возможно. Но ресурс у «Зенита» был и пять лет назад — а в чемпионате не побеждали несколько сезонов подряд. Многое зависит от других факторов — стабильности, доверия к тренеру и так далее.

— Футболистам московских топов должно быть стыдно, что в РПЛ появился такой гегемон?

— Что значит стыдно? В 90-е годы в России был «Спартак». В Германии сейчас «Бавария». В Испании — «Реал» и «Барселона» всю жизнь, а не десять лет. Это везде так, кроме, может быть, АПЛ. Там чемпионы меняются, но в принципе ходят по кругу.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Дюков – о деньгах «Зенита»: «Давайте раскулачим «Ман Сити». Есть бедные и богатые клубы, так устроен футбол» 5
Дюков: «Газпром» помогает всей РПЛ – не только «Зениту». Они могут вывести деньги, хотите?» 19
Карпин – о переходе Дзюбы в европейский клуб: «Не поздно ли?» 17
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11