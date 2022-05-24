Карпин – о доминировании «Зенита»: «Нет ничего вечного»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

— Сколько «Зенит» будет доминировать в России? Вечно?

— Не знаю. Ничего вечного в этом мире нет.

— Пять лет?

— Возможно. Но ресурс у «Зенита» был и пять лет назад — а в чемпионате не побеждали несколько сезонов подряд. Многое зависит от других факторов — стабильности, доверия к тренеру и так далее.

— Футболистам московских топов должно быть стыдно, что в РПЛ появился такой гегемон?

— Что значит стыдно? В 90-е годы в России был «Спартак». В Германии сейчас «Бавария». В Испании — «Реал» и «Барселона» всю жизнь, а не десять лет. Это везде так, кроме, может быть, АПЛ. Там чемпионы меняются, но в принципе ходят по кругу.

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