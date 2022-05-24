Суарес: «У меня много предложений из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу играть в Европе»

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес еще не определился с новым клубом.
«Я еще не решил, где буду играть в следующем сезоне.
Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», – сказал Суарес.
- Суарес выступал за «Атлетико» с сентября 2020 года.
- За 2 сезона форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.
- Летом он станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно.
- «Интер», «Севилья» и «Астон Вилла» – претенденты на игрока.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Фабрицио Романо