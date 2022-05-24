Суарес: «У меня много предложений из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу играть в Европе»

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес еще не определился с новым клубом.

«Я еще не решил, где буду играть в следующем сезоне.

Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», – сказал Суарес.

Суарес выступал за «Атлетико» с сентября 2020 года.

За 2 сезона форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

Летом он станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно.

«Интер», «Севилья» и «Астон Вилла» – претенденты на игрока.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?