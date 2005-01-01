Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Суарес: «У меня много предложений из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу играть в Европе»

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес еще не определился с новым клубом.

«Я еще не решил, где буду играть в следующем сезоне.

Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», – сказал Суарес.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Атлетико» хочет заменить Суареса форвардом «Бенфики» Нуньесом
Суарес попрощался с «Атлетико»
«Интер», «Севилья» и «Астон Вилла» – претенденты на Суареса 2
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11