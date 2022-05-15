«Атлетико» объявил об уходе Суареса

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не будет продлевать контракт с клубом и летом станет свободным агентом. Об этом сообщили мадридцы.

Также команду покинет полузащитник Эктор Эррера, у которого тоже истекает контракт.

35-летний Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в 2020 году, взял с клубом Примеру.

Эррера, которому 32 года, был в «Атлетико» с 2019 года.

По окончании последнего матча против «Севильи» (1:1) игроки попрощались с домашним стадионом «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?