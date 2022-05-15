«Атлетико» объявил об уходе Суареса

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не будет продлевать контракт с клубом и летом станет свободным агентом. Об этом сообщили мадридцы.
Также команду покинет полузащитник Эктор Эррера, у которого тоже истекает контракт.
- 35-летний Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в 2020 году, взял с клубом Примеру.
- Эррера, которому 32 года, был в «Атлетико» с 2019 года.
- По окончании последнего матча против «Севильи» (1:1) игроки попрощались с домашним стадионом «Атлетико» «Ванда Метрополитано».
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Источник: официальный сайт «Атлетико»