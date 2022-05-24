Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии

Полузащитник «Трабзонспора» Марек Хамшик объявил о завершении карьеры в сборной Словакии.

«Это было непросто, я долго думал, но спустя 15 лет решил закрыть значимую и прекрасную часть своей футбольной карьеры. Я завершаю карьеру в национальной сборной.

Это было долгое и красивое путешествие, которым я очень горжусь. Я тронут тем, что стал частью всех успехов сборной Словакии по футболу.

Мне довелось быть частью команды, которая была на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, а в 2016 и 2021 годах присутствовала на чемпионатах Европы.

Для меня было большой честью быть капитаном более чем в 50 матчах в составе сборной», — написал Гамшик в соцсетях.

Гамшику 34 года.

Он выступал за национальную команду с 2007 года.

В 134 матчах он забил 26 голов и сделал 20 ассистов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?