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Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии

Полузащитник «Трабзонспора» Марек Хамшик объявил о завершении карьеры в сборной Словакии.

«Это было непросто, я долго думал, но спустя 15 лет решил закрыть значимую и прекрасную часть своей футбольной карьеры. Я завершаю карьеру в национальной сборной.

Это было долгое и красивое путешествие, которым я очень горжусь. Я тронут тем, что стал частью всех успехов сборной Словакии по футболу.

Мне довелось быть частью команды, которая была на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, а в 2016 и 2021 годах присутствовала на чемпионатах Европы.

Для меня было большой честью быть капитаном более чем в 50 матчах в составе сборной», — написал Гамшик в соцсетях.

  • Гамшику 34 года.
  • Он выступал за национальную команду с 2007 года.
  • В 134 матчах он забил 26 голов и сделал 20 ассистов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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