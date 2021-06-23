Гамшик: «Стадион в Санкт-Петербурге – один из самых красивых, что я видел»

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик накануне игры Евро-2020 с Испанией рассказал о стадионе в Санкт-Петербурге, где команда провела два первых матча.

«Мы проделали долгий путь из России в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы наконец можем здесь тренироваться.

Стадион в Санкт-Петербурге – один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот [«Ла-Картуха» в Севилье] тоже очень хорош», – сказал Гамшик.