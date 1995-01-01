Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Гамшик: «Стадион в Санкт-Петербурге – один из самых красивых, что я видел»

    Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик накануне игры Евро-2020 с Испанией рассказал о стадионе в Санкт-Петербурге, где команда провела два первых матча.

    «Мы проделали долгий путь из России в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы наконец можем здесь тренироваться.

    Стадион в Санкт-Петербурге – один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот [«Ла-Картуха» в Севилье] тоже очень хорош», – сказал Гамшик.

    • Матч Словакия – Испания пройдет сегодня.
    • Начало – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3105

      Axe111 1 час назад

      Метит в газовик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1563

      Spirit_78 2 часа назад

      Стадион действительно шикарен. В любую погоду там комфортно находиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      GrizzlyD 2 часа назад

      приятно))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86698
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66493
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru