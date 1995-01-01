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    Сафонов, Терехов, Кузяев (к) – в старте России на матч со Словакией; Шкриньяр, Куцка, Гамшик сыграют у гостей

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч седьмого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Словакии.

    Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов, Баринов, Кузяев (к), Ерохин, Бакаев, Захарян, Смолов.

    Запасные: Гилерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

    Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на казанской «Ак Барс Банк Арене» в 21:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12857

      Skull_Boy 5 минут назад

      Это полнейший пи... и без Головина мозгов в креативе и в созидании просто нет

      0
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      Рейтинг: +49

      Gasanov Хачик 20 минут назад

      Гамшик чо за алень с тупой рожей! Зубы бисящии! Всигда всечь иму хочица! Прям тварь галимая!

      0
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      Рейтинг: +25465

      Боцман59rus > Gasanov Хачик 12 минут назад

      _увидишь в телевизоре - в.ъ.е.п.и>)))

      0
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      Рейтинг: +49

      Gasanov Хачик > Боцман59rus 11 минут назад

      Придёца сматреть на ниво. Лижбы паменьшэ крупных планаф ево рожы!

      0
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      Рейтинг: +49

      Gasanov Хачик > Боцман59rus 9 минут назад

      Я жы нибуду па тиливизару сваиму всикать! Магу только па губам ему павадить па тиливизару! Хоть душу атведу

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      Рейтинг: +25465

      Боцман59rus > Gasanov Хачик 9 минут назад

      _ Баринов его ушатает в первом тайме, так что второй тайм ты нарасслабоне)))

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      Рейтинг: +25465

      Боцман59rus 20 минут назад

      _ это же надо умудриться, разбить Локомотивную связку, оставить Жему в запасе!!!??? ....и выпустить Ерохина. Мяч то кто разыгрывать будет, Кузяев с Бариновым, если не удалиться? .... а Смолову за мячом к своим воротам бегать, видимо на это расчет>)))

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      Рейтинг: +2233

      Челнинец 26 минут назад

      на замену некого выпустить даже)

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      Рейтинг: +1287

      Alex Y 27 минут назад

      Что то слабоватый состав

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