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  • Сафонов, Терехов, Кузяев (к) – в старте России на матч со Словакией; Шкриньяр, Куцка, Гамшик сыграют у гостей

Сафонов, Терехов, Кузяев (к) – в старте России на матч со Словакией; Шкриньяр, Куцка, Гамшик сыграют у гостей

8 октября 2021, 20:20
17

Стал известен стартовый состав сборной России на матч седьмого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Словакии.

Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов, Баринов, Кузяев (к), Ерохин, Бакаев, Захарян, Смолов.

Запасные: Гилерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на казанской «Ак Барс Банк Арене» в 21:45 по Москве.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словакия Гамшик Марек Терехов Сергей Куцка Юрай Кузяев Далер Сафонов Матвей Шкриньяр Милан
Комментарии (17)
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Alex Y
1633713808
Что то слабоватый состав
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Боцман59rus
1633714203
_ это же надо умудриться, разбить Локомотивную связку, оставить Жему в запасе!!!??? ....и выпустить Ерохина. Мяч то кто разыгрывать будет, Кузяев с Бариновым, если не удалиться? .... а Смолову за мячом к своим воротам бегать, видимо на это расчет>)))
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Skull_Boy
1633715096
Это полнейший пи... и без Головина мозгов в креативе и в созидании просто нет
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Fancyfall
1633715974
да уж, полный пи... состав.
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Красногорск_Фан
1633716871
Полный пипец. "Отовсюду все". Налаженные в клубах связки отсутствуют. Шансы на удачу математически- скептические
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моэм
1633716986
Ситуация сложилась так , что фактически Карпин вынужден играть дублем ...в трёх , сыгранных за неделю матчах , практически с листа , Валера взял 7 очков , в любой нормальной стране нового тренера поддержала бы общественность , но Карпина облили помоями ... представить трудно какой свинячий визг поднимется , когда наши проиграют ...ДУБЛЕМ !!!...очень жаль что этих свиней нельзя зарезать в ноябре , как принято в деревнях Великой России.
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klyukin
1633717357
тренеришка срулит!!!
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Кузьмич на трибуне
1633718046
Пожелаю удачи, надеюсь на вашу полную самоотдачу и НАШУ ОБЩУЮПОБЕДУ!
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житель СПб
1633718856
Вперед, Россия!
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житель СПб
1633720286
Очень беспокоит то, что мяч у нас держится хуже. Надежда здесь на Сафонова. И еще - где лидеры нашей команды?! Хоть Соболева выпускайте, что ли! Смолов - не лидер. Он - другое.. Вот, Словаки и 1 гол забили! Слава Богу, что в свои ворота...
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