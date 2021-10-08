Сафонов, Терехов, Кузяев (к) – в старте России на матч со Словакией; Шкриньяр, Куцка, Гамшик сыграют у гостей

Стал известен стартовый состав сборной России на матч седьмого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Словакии.

Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов, Баринов, Кузяев (к), Ерохин, Бакаев, Захарян, Смолов.

Запасные: Гилерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.