Шнякин и Журавель – комментаторы финала Кубка России «Спартак» – «Динамо» на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» назначил двух комментаторов на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Встречу отработают Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель.

Команды встретятся в «Лужниках» 29 мая.

Накануне стало известно, что финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» на «Матч ТВ» прокомментируют Константин Генич и Георгий Черданцев.

Финал Лиги конференций 25 мая на главном спортивном канале России отработают Эльвин Керимов и Станислав Минин. Сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Матч «Спартака» и «Динамо» закроет футбольный сезон в России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?