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Шнякин и Журавель – комментаторы финала Кубка России «Спартак» – «Динамо» на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» назначил двух комментаторов на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Встречу отработают Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель.

Команды встретятся в «Лужниках» 29 мая.

  • Накануне стало известно, что финал Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Реал» на «Матч ТВ» прокомментируют Константин Генич и Георгий Черданцев.
  • Финал Лиги конференций 25 мая на главном спортивном канале России отработают Эльвин Керимов и Станислав Минин. Сыграют «Рома» и «Фейеноорд».
  • Матч «Спартака» и «Динамо» закроет футбольный сезон в России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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