Слуцкий трижды просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона (Константин Генич)

Просьбы руководства «Рубина» об отставке по ходу сезона говорят только об одном - слабости тренера. Его не способность оценивать ситуацию и принимать перспективные решения. ФНЛ покажет на что способен Слуцкий, хотя я очень сомневаюсь что он проработает весь сезон.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что Леонид Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона.
«Слуцкий дважды, а то и трижды просил об отставке по ходу этого сезона. Он чувствовал, что в команде нет какой-то химии и управление потеряно. Насколько я знаю, это было даже в перерыве матча 1-го круга с «Уфой». Были и другие случаи по ходу сезона.
Но руководство верит в него и убеждало, что команду нельзя покидать. Ему говорили, что именно он собирал эту команду и именно он справится с ситуацией», – сказал Генич.
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- Слуцкий продолжит тренировать команду.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?