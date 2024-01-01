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Слуцкий трижды просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона (Константин Генич)

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что Леонид Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона.

«Слуцкий дважды, а то и трижды просил об отставке по ходу этого сезона. Он чувствовал, что в команде нет какой-то химии и управление потеряно. Насколько я знаю, это было даже в перерыве матча 1-го круга с «Уфой». Были и другие случаи по ходу сезона.

Но руководство верит в него и убеждало, что команду нельзя покидать. Ему говорили, что именно он собирал эту команду и именно он справится с ситуацией», – сказал Генич.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий продолжит тренировать команду.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +15437

    ilichkadr 1 час назад

    Просьбы руководства «Рубина» об отставке по ходу сезона говорят только об одном - слабости тренера. Его не способность оценивать ситуацию и принимать перспективные решения. ФНЛ покажет на что способен Слуцкий, хотя я очень сомневаюсь что он проработает весь сезон.

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