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Дзюба может продолжить карьеру в США или Канаде

У нападающего Артема Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в МЛС. Об этом сообщил спортивный журналист Геннадий Орлов.

«Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба МЛС. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб МЛС, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно», – сказал Орлов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2724

    FRZZ 23 минуты назад

    Москва или Сочи , других вариантов нет.

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    Рейтинг: +861

    Hoahin 24 минуты назад

    Кому он там в МЛС сдался? Брехня

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    Рейтинг: +2602

    acor94 34 минуты назад

    Будет как Ибрагимович, трешки Минесоттам и Хьюстонам отгружать!) было бы интересно посмотреть

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    Рейтинг: +861

    Hoahin > acor94 17 минут назад

    Ну ты сравнил Ибрагимовича и Дрочбу, МЛС конечно любят пенсов приглашать, но как правило высокого уровня и из Европы для хайпа и поднятия популярности чемпионата, наш дрочила с плохой репутацией там никому не нужен, + учитывай напряженные отношения и санкции.

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    Рейтинг: +15733

    житель СПб 36 минут назад

    Откуда кто знает, к чему он склоняется?!

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