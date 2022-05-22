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Дзюба может продолжить карьеру в США или Канаде

22 мая 2022, 15:53
11

У нападающего Артема Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в МЛС. Об этом сообщил спортивный журналист Геннадий Орлов.

«Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба МЛС. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб МЛС, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, – это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно», – сказал Орлов.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Дзюба Артем
Комментарии (11)
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житель СПб
1653225027
Откуда кто знает, к чему он склоняется?!
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acor94
1653225124
Будет как Ибрагимович, трешки Минесоттам и Хьюстонам отгружать!) было бы интересно посмотреть
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Hoahin
1653225735
Кому он там в МЛС сдался? Брехня
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алдан2014
1653229315
Как будто Арестович сказал
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ВетеR
1653230816
слышал в Эритреи ему контракт предлагают....), бананы собирать
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Ивантеевец
1653234848
Не надоело желтой прессой работать. МЛС негласно приняли установку на запрет работы с российскими и белорусскими игроками и тренерами. Вы чего там курите?
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polt
1653245521
Ну для этого ему надо кучу дерьма словесного вылить на Россию.
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Добрый Бобер
1653277748
Не, ну а что? Отказался играть за сборную, переехал, в нынешних реалиях, в Америку... Дзюба на такое вполне способен.
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odessakmv
1653292662
Где, где???? .... ну дальше Вы знаете: в Караганде!
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Вомбат
1654456889
Непорядочно, Геннадий Сергеевич. Вам бы о душе подумать, а вы заведомые фейки распространяете.
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