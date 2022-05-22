Дзюба может продолжить карьеру в США или Канаде

У нападающего Артема Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в МЛС. Об этом сообщил спортивный журналист Геннадий Орлов.

«Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба МЛС. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб МЛС, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, – это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно», – сказал Орлов.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Дзюба сегодня попрощался с «Зенитом».

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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