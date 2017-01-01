Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче» (Metaratings)

Сначала перейдет в Фенербахче, затем просто на бахчу)))
У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры.
33-летний футболист может остаться в петербургском клубе, но при условии серьезного сокращения зарплаты.
Также Дзюба имеет предложение от «Црвены Звезды», но считает уровень сербского чемпионата слишком низким для себя.
В связи с этим форвард склоняется к переходу в «Фенербахче», который возобновил интерес к нему.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?