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Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче» (Metaratings)

У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры.

33-летний футболист может остаться в петербургском клубе, но при условии серьезного сокращения зарплаты.

Также Дзюба имеет предложение от «Црвены Звезды», но считает уровень сербского чемпионата слишком низким для себя.

В связи с этим форвард склоняется к переходу в «Фенербахче», который возобновил интерес к нему.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1498

    Форвард 79 12 минут назад

    Сначала перейдет в Фенербахче, затем просто на бахчу)))

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    Рейтинг: +46

    Аден 52 минуты назад

    дЗюба склоняется, ха-ха

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    Рейтинг: +13536

    Fusballer > Аден 46 минут назад

    Склоняется! Дзюба, Дзюбе, Дзюбу, Дзюбой...

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    Рейтинг: +19

    NET VOINE 1 час назад

    Црвена Звезда,Фенербахче...А ведь тут было сообщение от Бомбардира что есть интерес от западноевропейского клуба. Похоже нет такого.))) Остается Фенербахче.Но Турция страна строгая, исламская --они знают что Зюба любитель дрочева на видео ?

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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr 1 час назад

    В «Фенербахче» надо бегать, что для Артёма сейчас проблематично.

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    Рейтинг: +13536

    Fusballer 2 часа назад

    Вот это отношение к легенде.

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    Рейтинг: +443

    чаппай > Fusballer 2 часа назад

    Так его же не выгоняют, только зп сокращают, это нормально. Но ему больше хочется, поэтому и ищет другие варианты. Плюс играть ещё видимо хочет, а не скамейку полировать

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