Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче» (Metaratings)

У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры.

33-летний футболист может остаться в петербургском клубе, но при условии серьезного сокращения зарплаты.

Также Дзюба имеет предложение от «Црвены Звезды», но считает уровень сербского чемпионата слишком низким для себя.

В связи с этим форвард склоняется к переходу в «Фенербахче», который возобновил интерес к нему.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?