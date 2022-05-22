«Торпедо» рассматривает Смольникова и Самошникова. Оба вылетели из РПЛ

«Торпедо» перед возвращением в РПЛ планирует укрепить позицию крайнего защитника. Рассматриваются бывшие игроки команды Илья Самошников («Рубин») и Игорь Смольников («Арсенал»).

Оба футболиста по итогам сезона РПЛ вылетели в ФНЛ.

«Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.

2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?