«Торпедо» рассматривает Смольникова и Самошникова. Оба вылетели из РПЛ

«Торпедо» перед возвращением в РПЛ планирует укрепить позицию крайнего защитника. Рассматриваются бывшие игроки команды Илья Самошников («Рубин») и Игорь Смольников («Арсенал»).
Оба футболиста по итогам сезона РПЛ вылетели в ФНЛ.
- «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.
- В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.
- 2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Матч ТВ»