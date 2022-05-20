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  • Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»

Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»

20 мая 2022, 13:03
3

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров высказался о продаже пива на российских стадионах.

«У нас должна быть определенная культура, как на Западе. Там продается пиво, и люди ведут себя культурно. На сегодняшний день наши стадионы оборудованы камерами, очень хорошая безопасность. Ничего плохого в продаже пива не вижу.

Люди могут выпить пиво до футбола и присутствовать на матче в таком же состоянии. Я больше за пиво. Если захотеть – в любом случае можно найти. А так это будет продаваться, клубы смогут на этом зарабатывать деньги. Неплохая инициатива», – сказал Комбаров.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (3)
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Беспонтий
1653041399
я спросил защитника комбарова маленькую пива подогреть? он ответил пару мне э бармен харэ пи.деть
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portero
1653042688
Кргда ты был мальчиком и ходил а школу, оно и у нас продавалось, только уже в пластиковых стаканах, а когда ты в проекте был в бутылках, на стадионе покупали и пили...
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vladimir-7
1653053884
Менты против пива, потому, что нет вытрезвителей, а где ещё очищать карманы болельщиков от денег.
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