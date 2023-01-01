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Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров высказался о продаже пива на российских стадионах.

«У нас должна быть определенная культура, как на Западе. Там продается пиво, и люди ведут себя культурно. На сегодняшний день наши стадионы оборудованы камерами, очень хорошая безопасность. Ничего плохого в продаже пива не вижу.

Люди могут выпить пиво до футбола и присутствовать на матче в таком же состоянии. Я больше за пиво. Если захотеть – в любом случае можно найти. А так это будет продаваться, клубы смогут на этом зарабатывать деньги. Неплохая инициатива», – сказал Комбаров.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:03
Комментарии2
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    Рейтинг: +64293

    portero 1 час назад

    Кргда ты был мальчиком и ходил а школу, оно и у нас продавалось, только уже в пластиковых стаканах, а когда ты в проекте был в бутылках, на стадионе покупали и пили...

    0
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    Рейтинг: +2452

    Беспонтий 2 часа назад

    я спросил защитника комбарова
    маленькую пива
    подогреть?
    он ответил
    пару мне
    э бармен харэ пи.деть

    2
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