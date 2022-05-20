Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров высказался о продаже пива на российских стадионах.

«У нас должна быть определенная культура, как на Западе. Там продается пиво, и люди ведут себя культурно. На сегодняшний день наши стадионы оборудованы камерами, очень хорошая безопасность. Ничего плохого в продаже пива не вижу.

Люди могут выпить пиво до футбола и присутствовать на матче в таком же состоянии. Я больше за пиво. Если захотеть – в любом случае можно найти. А так это будет продаваться, клубы смогут на этом зарабатывать деньги. Неплохая инициатива», – сказал Комбаров.

На матче «Динамо» – «Сочи» будет разрешена продажа пива.

Болельщики с большой долей вероятности смогут купить пиво на финале Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?