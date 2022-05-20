«Динамо» будет продавать пиво на матче с «Сочи» («СЭ»)

«Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура РПЛ против «Сочи».
Ранее Министерство спорта одобрило инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.
- В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
- Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
- В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»