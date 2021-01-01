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«Динамо» будет продавать пиво на матче с «Сочи» («СЭ»)

«Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура РПЛ против «Сочи».

Ранее Министерство спорта одобрило инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:20
Комментарии3
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    Рейтинг: +1302

    Manilov 3 минуты назад

    Правильно! Нафиг в футбол играть? Бегать еще... Пусть сочинцы по полю носятся (лошары), а Динамо пивом барыжить будет.

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    Рейтинг: +7352

    vladik12 8 минут назад

    Отпразднуют бронзу пивасом.

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    Рейтинг: +15364

    ilichkadr 11 минут назад

    Пивные кружки с логотипом ВТБ будут давать бесплатно?

    0
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