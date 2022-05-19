Тальби – о матче с «Уфой»: «Вместе с болельщиками «Рубин» вырвет победу»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился ожиданиями от игры 30-го тура РПЛ против «Уфы».
⁃ Очень хорошо, что фанаты пришли и передают нам свою поддержку и любовь. Это придаeт нам сил и мотивации, чтобы сделать все возможное в эту субботу, чтобы сделать болельщиков счастливыми.
Я знаю, что вместе – команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!
⁃ Может ли эта встреча придать вам дополнительную мотивацию?
⁃ Да, конечно! Это даже больше, чем мотивация. Мы чувствуем, что болельщики с нами, они делятся энергией, говорят добрые слова. Они заслуживают победу!
Мы знаем, что это очень сложный и тяжелый сезон для них в том числе, но они весь сезон, в каждой игре были с нами и поддерживали нас, поэтому надеюсь, что в субботу все они будут счастливы!
Это будет непросто, но мы можем это сделать, отдав всех себя и подарив им эту победу.
- «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
- Если казанцы проиграют, то вылетят из РПЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?