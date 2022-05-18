«Слава богу, что Фернандес ушел! Сколько матчей из-за него проиграли». Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о Марио

Бывший защитник ЦСКА Владимр Пономарев высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. На его взгляд, это не потеря для москвичей.

«И слава богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио. Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Он подключается в атаку, когда ему вздумается, так называемый свободный художник, он ни за кого ни черта не хочет отвечать. Он подключается в атаку, да, потому что его там впереди никто не держит, правильно. А сзади-то кто будет обороняться?

Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала. И последний матч мы из-за него проиграли, из-под него забили гол головой со штрафной площади. А вы все: «супер Марио, супер Марио». Так что ничего страшного не произошло, пускай уходит, у нас есть кому его заменить, вон молодежка играет неплохо. Думаю, с этим проблем не возникнет, только правильно в обороне надо играть, правильно всех расставить и научить играть, вот и все», – считает Пономарев.

82-летний Пономарев играл за ЦСКА в 1962-1969 годах, провел за команду 113 встреч в чемпионате СССР, забил гол. Также на его счету 25 игр за сборную СССР.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

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