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«Слава богу, что Фернандес ушел! Сколько матчей из-за него проиграли». Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о Марио

Бывший защитник ЦСКА Владимр Пономарев высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. На его взгляд, это не потеря для москвичей.

«И слава богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио. Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Он подключается в атаку, когда ему вздумается, так называемый свободный художник, он ни за кого ни черта не хочет отвечать. Он подключается в атаку, да, потому что его там впереди никто не держит, правильно. А сзади-то кто будет обороняться?

Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала. И последний матч мы из-за него проиграли, из-под него забили гол головой со штрафной площади. А вы все: «супер Марио, супер Марио». Так что ничего страшного не произошло, пускай уходит, у нас есть кому его заменить, вон молодежка играет неплохо. Думаю, с этим проблем не возникнет, только правильно в обороне надо играть, правильно всех расставить и научить играть, вот и все», – считает Пономарев.

  • 82-летний Пономарев играл за ЦСКА в 1962-1969 годах, провел за команду 113 встреч в чемпионате СССР, забил гол. Также на его счету 25 игр за сборную СССР.
  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15693

    житель СПб 28 минут назад

    Сначала хотел обругать... Но потом внимательно перечитал, подумал - и во многом Пономарев прав.

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    Рейтинг: +575

    Mityai90 56 минут назад

    Санитаров, санитаров! зови сюда санитаров! (с)

    0
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    Рейтинг: +17654

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Старость - не радость (

    0
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    Рейтинг: +22640

    JTherry > Persona_non_Grata 39 минут назад

    "не сотвори себе кумира", а Фернандес не тот футболист, который может претендовать на это... во многом Пономарь прав...

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