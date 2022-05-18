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  • «Слава богу, что Фернандес ушел! Сколько матчей из-за него проиграли». Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о Марио

«Слава богу, что Фернандес ушел! Сколько матчей из-за него проиграли». Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о Марио

18 мая 2022, 22:30
16

Бывший защитник ЦСКА Владимр Пономарев высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. На его взгляд, это не потеря для москвичей.

«И слава богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио. Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Он подключается в атаку, когда ему вздумается, так называемый свободный художник, он ни за кого ни черта не хочет отвечать. Он подключается в атаку, да, потому что его там впереди никто не держит, правильно. А сзади-то кто будет обороняться?

Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала. И последний матч мы из-за него проиграли, из-под него забили гол головой со штрафной площади. А вы все: «супер Марио, супер Марио». Так что ничего страшного не произошло, пускай уходит, у нас есть кому его заменить, вон молодежка играет неплохо. Думаю, с этим проблем не возникнет, только правильно в обороне надо играть, правильно всех расставить и научить играть, вот и все», – считает Пономарев.

  • 82-летний Пономарев играл за ЦСКА в 1962-1969 годах, провел за команду 113 встреч в чемпионате СССР, забил гол. Также на его счету 25 игр за сборную СССР.
  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Пономарев Владимир
Комментарии (16)
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Persona_non_Grata
1652902555
Старость - не радость (
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Mityai90
1652902840
Санитаров, санитаров! зови сюда санитаров! (с)
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житель СПб
1652904535
Сначала хотел обругать... Но потом внимательно перечитал, подумал - и во многом Пономарев прав.
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САДЫЧОК
1652909848
На самом деле Пономарев Красиво всё сказал- но это ложь !
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Snek
1652909860
Да чёт дедуля сдал, надо ему подтянуть болты, а то что-то расшатались совсем...
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CSKA57
1652911767
Принципиально не согласен с Пономаревым!
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_Kesh_Suntar_
1652920711
Опять из СССР! Когда вы успокоетесть! )
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vladimir-7
1652938024
Что-то не вспомню, чтобы Пономарев критиковал Айртона, Караваева, Смолникова и других защитников, старающихся действовать аналогично действиям Фернандеса. Раньше ты, Дима Багрич, да и Альберт Шестернев не имели права уходить от штрафной, а отсюда у тебя 1 гол за 113 встреч, а Марио забил 10 голов и 46 ассистов, понятно, что тебе завидно за такой успех Марио Фернандеса.
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zigbert
1652943493
Чем то Пономарев в своих высказываниях похож на Кавазашвили.
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Stavr007
1652987396
старого маразматика не слышно было раньше, чего развонялся?
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