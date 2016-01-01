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Гончаренко: «Фернандес – невероятный игрок. Легенда наряду с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. Он объявил о приостановке карьеры.

«Мы все знаем человеческие и игровые качества Марио. Как он выглядел за сборную, сколько и как он играл за ЦСКА… Это один из лучших, если не лучший игрок, с кем я работал. Не совершает ошибки в защите, а в атаке эффективен. Невероятный футболист. Временами он своим и примером, и видом заводил всю команду. Показывал всем, как должен выглядеть настоящий игрок.

Марио – настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем, Игорем Акинфеевым. Великолепная карьера!» – сказал Гончаренко.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1282

    Loko_Roma 2 минуты назад

    Коням повезло, найти такой бриллиант

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    Рейтинг: +282

    НИКиколай 11 минут назад

    Марио богом данный как игрок и как человек клубу ЦСКа!НЕ капризничал,играл,бился,забывая о травмы ,боли и страдания ради клуба!Он заряжал своим профессионализмом остальных игроков ЦСКА.Таких игроков легионеров по профессионализму,отношению к делу,к команде,и по человеческим качествам не было,да и вряд ли будет как миниумм в ближайшее время...ОН родился в Бразилии,а по духу русский!Респект ему как футболисту,и как человеку!

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