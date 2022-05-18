Гончаренко: «Фернандес – невероятный игрок. Легенда наряду с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. Он объявил о приостановке карьеры.

«Мы все знаем человеческие и игровые качества Марио. Как он выглядел за сборную, сколько и как он играл за ЦСКА… Это один из лучших, если не лучший игрок, с кем я работал. Не совершает ошибки в защите, а в атаке эффективен. Невероятный футболист. Временами он своим и примером, и видом заводил всю команду. Показывал всем, как должен выглядеть настоящий игрок.

Марио – настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем, Игорем Акинфеевым. Великолепная карьера!» – сказал Гончаренко.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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