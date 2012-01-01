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Чанов: «Фернандес выходил и бился, несмотря на травмы»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. Он объявил о приостановке карьеры.

— Вы застали много бразильцев в ЦСКА, Даниэля Карвальо, Вагнера, Жо. Можно ли сказать, что Марио — нетипичный бразилец?

— Марио тоже весельчак и всегда играл с улыбкой. А то, что мы вешаем ярлыки, можно сказать, что немного на бразильца он все-таки похож. Травма или нет, но Марио выходил и бился на поле. В общем, настоящий игрок.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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