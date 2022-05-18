Кирильчева: «Фернандес первым рейсом улетит в Бразилию и не вернется»

Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, высказала мнение по поводу ухода из ЦСКА Марио Фернандеса. Она считает, что футболист не вернется.

«Марио – невероятный человек и главный трудяга (помимо Игоря).

Уверена, Марио не вернeтся. Уверена, Марио первым рейсом улетит домой, в Бразилию. Уверена, есть болельщики, которые понимают и принимают его решение. Уверена, мы его никогда не забудем. Obrigada por tudo, Mario!» – написала Кирильчева.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?