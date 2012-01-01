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Кирильчева: «Фернандес первым рейсом улетит в Бразилию и не вернется»

Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, высказала мнение по поводу ухода из ЦСКА Марио Фернандеса. Она считает, что футболист не вернется.

«Марио – невероятный человек и главный трудяга (помимо Игоря).

Уверена, Марио не вернeтся. Уверена, Марио первым рейсом улетит домой, в Бразилию. Уверена, есть болельщики, которые понимают и принимают его решение. Уверена, мы его никогда не забудем. Obrigada por tudo, Mario!» – написала Кирильчева.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Катерины Кирильчевой

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Комментарии5
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    Рейтинг: +64242

    portero 17 минут назад

    Наташа по иностранцам всё знает...

    2
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    Рейтинг: +222

    Феникс 28 > portero 7 минут назад

    Не веришь Наташке ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +24631

    vladimir-7 33 минуты назад

    Марио улетает домой в Бразилию, но обещал вернуться домой в ПФК ЦСКА.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +222

    Феникс 28 > vladimir-7 7 минут назад

    Жди Вова, жди.)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +11936

    ВетеR 39 минут назад

    очень правильно сделает

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