Кирильчева: «Фернандес первым рейсом улетит в Бразилию и не вернется»

Наташа по иностранцам всё знает...
Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, высказала мнение по поводу ухода из ЦСКА Марио Фернандеса. Она считает, что футболист не вернется.
«Марио – невероятный человек и главный трудяга (помимо Игоря).
Уверена, Марио не вернeтся. Уверена, Марио первым рейсом улетит домой, в Бразилию. Уверена, есть болельщики, которые понимают и принимают его решение. Уверена, мы его никогда не забудем. Obrigada por tudo, Mario!» – написала Кирильчева.
- Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
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