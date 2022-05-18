Бабаев: «Фернандес – серьезная потеря для ЦСКА, но мы не могли не откликнуться на его просьбу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта.

Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее, клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника», – сказал Бабаев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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