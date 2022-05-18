МакSим может выступить на финале Кубка России. Гонорар – 1 миллион рублей

Певица МакSим может выступить на финале Кубка России.
По информации журналиста Василия Конова, гонорар певицы за выступление может составить 1 миллион рублей.
Сообщалось, что в выступлении певицы заинтересован РФС. В «Спартаке» считают, что выступление певицы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».
- Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».
- Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Василия Конова