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МакSим может выступить на финале Кубка России. Гонорар – 1 миллион рублей

Певица МакSим может выступить на финале Кубка России.

По информации журналиста Василия Конова, гонорар певицы за выступление может составить 1 миллион рублей.

Сообщалось, что в выступлении певицы заинтересован РФС. В «Спартаке» считают, что выступление певицы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».

  • Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».
  • Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +465

    3meeeD 46 минут назад

    Спартак *****...ет.и она такая!знаешь ли ты...
    Эпично будет

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    Рейтинг: +64233

    portero 1 час назад

    Знаешь ли ты кто победит....
    Вот пофиг на певунов кому надо тот пусть и приглашает и платит...
    Если на финал заманивать певичками то нахер такие болельщики на трибуне????

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