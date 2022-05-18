МакSим может выступить на финале Кубка России. Гонорар – 1 миллион рублей

Певица МакSим может выступить на финале Кубка России.

По информации журналиста Василия Конова, гонорар певицы за выступление может составить 1 миллион рублей.

Сообщалось, что в выступлении певицы заинтересован РФС. В «Спартаке» считают, что выступление певицы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».

Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».

Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».

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