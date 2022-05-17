РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против

Организаторы финала Кубка России в «Лужниках», чтобы на матче выступила певица МакSим, сообщает «СЭ».

В РФС считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.

«Спартак» считает приглашение МакSим не совсем корректным из-за возможной неоднозначной реакции болельщиков «Динамо». Представители «Спартака» выступают за более нейтрального исполнителя.

Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».

Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».

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