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РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против

Организаторы финала Кубка России в «Лужниках», чтобы на матче выступила певица МакSим, сообщает «СЭ».

В РФС считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.

«Спартак» считает приглашение МакSим не совсем корректным из-за возможной неоднозначной реакции болельщиков «Динамо». Представители «Спартака» выступают за более нейтрального исполнителя.

  • Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».
  • Кубок России состоится 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2362

    Беспонтий 8 минут назад

    одни проблемы одни проблемы

    колю шарманку позовите

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