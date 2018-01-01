РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против

одни проблемы одни проблемы
колю шарманку позовите
Организаторы финала Кубка России в «Лужниках», чтобы на матче выступила певица МакSим, сообщает «СЭ».
В РФС считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.
«Спартак» считает приглашение МакSим не совсем корректным из-за возможной неоднозначной реакции болельщиков «Динамо». Представители «Спартака» выступают за более нейтрального исполнителя.
- Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».
- Кубок России состоится 29 мая в «Лужниках».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?