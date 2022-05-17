В «Спартаке» считают, что выступление МакSим на Кубке России будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо» («СЭ»)

«Динамо» не поддерживает кандидатуру певицы МакSим для выступления на финале Кубка России, сообщает «СЭ».

Клуб предложил РФС, чтобы в случае победы бело-голубых выступила Люся Чеботина. У «Динамо» и певицы есть договоренность, москвичи готовы взять на себя расходы.

«Спартак» не против, чтобы МакSим выступила на церемонии закрытия, но только в случае победы красно-белых. В клубе считают, что выступление певицы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».

Люся Чеботина была на полуфинале Кубка России «Динамо» – «Алания».

Среди фанатов «Спартака» популярна песня МакSим «Знаешь ли ты».

Кубок России состоится 29 мая в «Лужниках».

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