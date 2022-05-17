Мостовой: «Если уже Фернандес хочет уйти из ЦСКА, то это приличный звонок»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Невосполнимая потеря — это вряд ли. Любого футболиста можно заменить, может, не с первого и не со второго раза. Незаменимых не бывает.

Если Марио Фернандес уже хочет уйти, то это приличный звонок. Жаль, конечно. Уходит значимый для ЦСКА футболист», — сказал Мостовой.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

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