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Мостовой: «Если уже Фернандес хочет уйти из ЦСКА, то это приличный звонок»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Невосполнимая потеря — это вряд ли. Любого футболиста можно заменить, может, не с первого и не со второго раза. Незаменимых не бывает.

Если Марио Фернандес уже хочет уйти, то это приличный звонок. Жаль, конечно. Уходит значимый для ЦСКА футболист», — сказал Мостовой.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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17.05.2022 22:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +4612

    neim 37 минут назад

    Приличный звонок будет тогда, когда Конифей уйти захочет. А это так, звоночек )))

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    Рейтинг: +832

    vovan55 42 минуты назад

    да это не звонок - это набат...

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    Рейтинг: +24246

    bset 1 час назад

    Звоночек)) Похоже Мостовой 3 месяца как новости не читает) Наверное, что-то случилось)))

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