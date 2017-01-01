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Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес намерен уйти из московского клуба по трем причинам.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:57
Комментарии9
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    Рейтинг: +3387

    CSKA57 14 минут назад

    Давайте будем честными! Марио много сделал как для клуба, так и для сборной. Он самоотверженно играл, даже не жалея своего здоровья. Большое ему за это спасибо! Если его пугает ситуация в России, то пусть уезжает туда, где ему кажется будет спокойней. В отношении обстановки в команде он полностью прав. Попав в руки двух физруков, команда развалилась, коллективной игры нет, как и самого коллектива. Спасибо тебе за хорошую игру, Марио!

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    Рейтинг: +449

    (Меня за банили) 19 минут назад

    А какая обстановка в России?? Всё тихо, спокойно.

    1
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    Рейтинг: +1922

    Dr.Metal 21 минуту назад

    А в чем м в России плохая обстановка? Зарплата несколько миллионов в месяц, на сахар и туалетную бумагу с гречкой на внуков даже хватит. Наверное давят политически на семью

    2
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    Рейтинг: +6771

    nik55 25 минут назад

    конюшня разбегается

    2
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    Рейтинг: +6560

    Semenycch 34 минуты назад

    Бутсы на гвоздь?

    1
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    Рейтинг: +2579

    acor94 35 минут назад

    Юристы? он хочет разорвать контракт и уйти бесплатно? если это правда, то это подлый поступок, дай хоть копейку клубу на тебе заработать.

    2
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    Рейтинг: +1200

    Узб@гоеный 43 минуты назад

    Заработал в клубе и сборной на "свечной заводик", карьера вниз пошла, вот и решил переобуться полуроссиянин. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +7315

    vladik12 48 минут назад

    Че ты быстро перестал быть русским, Марио.

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    Рейтинг: +64222

    portero 1 час назад

    решил слинять в тёплую Португалию???

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