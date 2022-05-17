Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес намерен уйти из московского клуба по трем причинам.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщил источник «Чемпионата».

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

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