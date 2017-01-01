Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России

Давайте будем честными! Марио много сделал как для клуба, так и для сборной. Он самоотверженно играл, даже не жалея своего здоровья. Большое ему за это спасибо! Если его пугает ситуация в России, то пусть уезжает туда, где ему кажется будет спокойней. В отношении обстановки в команде он полностью прав. Попав в руки двух физруков, команда развалилась, коллективной игры нет, как и самого коллектива. Спасибо тебе за хорошую игру, Марио!
Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес намерен уйти из московского клуба по трем причинам.
«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщил источник «Чемпионата».
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.
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