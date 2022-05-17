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  • Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России

Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России

17 мая 2022, 18:57
22

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес намерен уйти из московского клуба по трем причинам.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (22)
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portero
1652803223
решил слинять в тёплую Португалию???
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vladik12
1652804282
Че ты быстро перестал быть русским, Марио.
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Dr.Metal
1652805903
А в чем м в России плохая обстановка? Зарплата несколько миллионов в месяц, на сахар и туалетную бумагу с гречкой на внуков даже хватит. Наверное давят политически на семью
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(Меня за банили)
1652805987
А какая обстановка в России?? Всё тихо, спокойно.
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CSKA57
1652806327
Давайте будем честными! Марио много сделал как для клуба, так и для сборной. Он самоотверженно играл, даже не жалея своего здоровья. Большое ему за это спасибо! Если его пугает ситуация в России, то пусть уезжает туда, где ему кажется будет спокойней. В отношении обстановки в команде он полностью прав. Попав в руки двух физруков, команда развалилась, коллективной игры нет, как и самого коллектива. Спасибо тебе за хорошую игру, Марио!
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Кузьмич на трибуне
1652807858
Марио пожалуй самый лучший из всех натурализованных , и для ЦСКА и для сборной сделал больше всех остальных. Даже если сравнить с Гилерме, Марио для сборной сделал больше, в клубных рамках пожалуй на равных. Не вижу смысла ругать его или обижаться на него. Да жаль конечно, но мог бы остаться в структуре клуба. Тем не менее его решение нужно уважать. А вот что за ситуация в клубе??? Это уже другой вопрос . Очень жаль , что в клубе творится раздор.
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BRO_football
1652808924
Непростая обстановка? В чём именно? Денег станут меньше платить?
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Челнинец
1652809996
в следующем сезоне только у Зеньки будут легионеры, у газпрема только есть деньги чтоб держать их!
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Fialet
1652811246
А чем ему хренова обстановка в России? Плохо только тем, кто живёт на зарплату в 15 - 25 Тыщ, а у тех, кто имеет миллионы как не было проблем, так и нет.
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житель СПб
1652812619
Он имеет право на любое решение. НО нам в России его будет не хватать.
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